Straßeneinbruch in Reichenbach: Was die Kamerabefahrung ergeben hat

Bauteile für die Reparaturen am neuen Loch in der Stockmannstraße sollen zügig anrollen. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von einer Woche.

Am Straßeneinbruch auf der Stockmannstraße in Reichenbach, wo am Sonntagabend plötzlich ein Loch in der Fahrbahn gähnte, sind Fachleute am Dienstag auf Ursachensuche gegangen. Noch am Montag hatte der Hoch- und Tiefbau Reichenbach (HTR) das metertiefe Loch aufgebaggert und zur Sicherheit Stützwände eingesetzt. Von dort unten aus führte die...