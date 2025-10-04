Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Strenge Regeln, finstere Bräuche, schwarze Magie: „Krabat“ beendet Theaterfestival in Reichenbach

Strenge Regeln, finstere Bräuche, schwarze Magie: „Krabat“ beendet Theaterfestival in Reichenbach
Das Figurentheater Wilde & Vogel setzt am Sonntag den Schlusspunkt. Das Neubein-Ensemble ist am 18. Oktober noch einmal zu erleben.

Mit dem Figurentheater Wilde & Vogel aus Leipzig und der Inszenierung „Krabat“ endet am Sonntag, 5. Oktober, 17 Uhr das Theaterfestival „Ungeheuer“ im Neuberinhaus Reichenbach. Eine dahergelaufene Kriegswaise findet Unterschlupf bei elf Müllerburschen und ihrem Meister. Strenge Regeln, finstere Bräuche, schwarze Magie: alles recht, wenn...
