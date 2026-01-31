Tabak-Räuber schlägt in Reichenbach drei Menschen

Ein 20-Jähriger wurde gewalttätig gegen einen Fußgänger und zwei Verkäuferinnen im Kaufhaus. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein 20-Jähriger hat am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr in der Reichenbacher Innenstadt für Ärger gesorgt. Der Tatverdächtige war mit dem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er bei einem 56-jährigen Fußgänger stoppte und auf diesen unvermittelt einschlug. Danach stahl er dem Mann seine Tabakwaren und flüchtete via Rad davon.