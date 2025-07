Reichenbach 13.07.2025

Tanzparty mit Bade-Blubberspaß an der Göltzschtalbrücke: So kam die Event-Premiere bei den Besuchern an

Ein Junges Event-Team meisterte die Open-Air-Party bravourös. Warum es von den Besuchern viel Lob gab und was der Bürgermeister im Pariser Louvre ausgeheckt hat. Peter Schilling, Culture Beat, Depeche Mode und Roland Kaiser: DJ Boni jagte am Samstagabend auf dem Gelände an der Göltzschtalbrücke sämtliche Party-Kracher durch die Boxen, die in den 80er- und 90er-Jahren durch die Decke gingen. Das gab es hier noch nie. Über die Treppe des Fotopunktes gelangten feierlaunige Partygäste auf die mit... Peter Schilling, Culture Beat, Depeche Mode und Roland Kaiser: DJ Boni jagte am Samstagabend auf dem Gelände an der Göltzschtalbrücke sämtliche Party-Kracher durch die Boxen, die in den 80er- und 90er-Jahren durch die Decke gingen. Das gab es hier noch nie. Über die Treppe des Fotopunktes gelangten feierlaunige Partygäste auf die mit... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden