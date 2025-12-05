„The Piz“: Comeback eines Reichenbacher Pizza-Shops – „Viele dachten, wir machen nicht mehr auf“

Das im April an der Albertistraße eröffnete Geschäft hatte ein paar Monate später bereits wieder geschlossen. Ursache dafür war ein Missverständnis.

„The Piz“ – was wie der Name einer neuen Pizza-Kette klingt, soll auch eine werden. Perspektivisch. Doch zunächst bäckt der unter diesem Label im April in Reichenbach eröffnete Pizza-Shop kleinere Brötchen. Zumal der Laden an der Albertistraße nach ein paar Monaten sogar für länger geschlossen war. „Viele dachten, wir machen nicht...