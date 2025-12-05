„The Piz“: Comeback eines Reichenbacher Pizza-Shops – „Viele dachten, wir machen nicht mehr auf“

Reichenbach
Das im April an der Albertistraße eröffnete Geschäft hatte ein paar Monate später bereits wieder geschlossen. Ursache dafür war ein Missverständnis.
„The Piz“ – was wie der Name einer neuen Pizza-Kette klingt, soll auch eine werden. Perspektivisch. Doch zunächst bäckt der unter diesem Label im April in Reichenbach eröffnete Pizza-Shop kleinere Brötchen. Zumal der Laden an der Albertistraße nach ein paar Monaten sogar für länger geschlossen war. „Viele dachten, wir machen nicht...
