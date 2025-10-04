Tipps für bunte Herbstferien im Vogtland: Was Ferienkinder und ihre Familien jetzt alles vor der Haustür erleben können

In den Herbstferien vom 6. bis 18. Oktober werden im Vogtlandkreis jede Menge Aktionen für Jung und Alt angeboten. Eine Auswahl.

Im Freizeitpark Plohn steigen am 11. und 18. Oktober die ersten Halloween-Partys. Familienspaß mit Gruselgarantie, Lasershow und Feuerwerk bis 20 Uhr. Ebenso am Start ist das Halloween-Outdoor-Spektakel „Zone 22“. Die Deutsche Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz lädt Besucher von sechs bis 16 Jahren zur Space-Rallye ein. Wer das...