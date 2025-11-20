Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim „Sachsendreier" stehen bekannte Rockmusiker aus der DDR auf der Bühne.
Beim „Sachsendreier" stehen bekannte Rockmusiker aus der DDR auf der Bühne.
Die Windmühle in Syrau bildet die Kulisse für den traditionellen Mühlenadventsmarkt am Samstag.
Die Windmühle in Syrau bildet die Kulisse für den traditionellen Mühlenadventsmarkt am Samstag.
Rastloses Sehnen: Zu Kunstliedern von Schubert, Schumann und Weill laden Bariton Johannes Worms und Nasti am Piano im Falkensteiner Ratssaal ein. Für den Sänger ein Heimspiel.
Rastloses Sehnen: Zu Kunstliedern von Schubert, Schumann und Weill laden Bariton Johannes Worms und Nasti am Piano im Falkensteiner Ratssaal ein. Für den Sänger ein Heimspiel.
Schauspieler Devid Striesow liest am Samstagabend im König-Albert-Theater Bad Elster.
Schauspieler Devid Striesow liest am Samstagabend im König-Albert-Theater Bad Elster.
Reichenbach
Tipps zum Wochenende im Vogtland: Von Ostrock bis Mühlenadvent
Von unserer Redaktion
Was ist los am letzten Wochenende vor der Adventszeit im Vogtland? „Freie Presse“ hat Tipps zwischen Reichenbach und Bad Elster zusammengestellt.

Mühlenadvent in Syrau: Der Dorfclub Syrau lädt am Samstag zum Markt an der Windmühle. Von 13 bis 18 Uhr steht dort unter anderem ein Wunschtzettelbriefkasten. Für Kinder steht noch weiterer Spaß an. Auch der Moosmann schaut vorbei. Händler bieten weihnachtlich-winterliche Ware feil.
