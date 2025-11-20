Tipps zum Wochenende im Vogtland: Von Ostrock bis Mühlenadvent

Was ist los am letzten Wochenende vor der Adventszeit im Vogtland? „Freie Presse“ hat Tipps zwischen Reichenbach und Bad Elster zusammengestellt.

Mühlenadvent in Syrau: Der Dorfclub Syrau lädt am Samstag zum Markt an der Windmühle. Von 13 bis 18 Uhr steht dort unter anderem ein Wunschtzettelbriefkasten. Für Kinder steht noch weiterer Spaß an. Auch der Moosmann schaut vorbei. Händler bieten weihnachtlich-winterliche Ware feil. Mühlenadvent in Syrau: Der Dorfclub Syrau lädt am Samstag zum Markt an der Windmühle. Von 13 bis 18 Uhr steht dort unter anderem ein Wunschtzettelbriefkasten. Für Kinder steht noch weiterer Spaß an. Auch der Moosmann schaut vorbei. Händler bieten weihnachtlich-winterliche Ware feil.