Totalschaden nach Auffahrunfall in Reichenbach

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagnachmittag in Reichenbach ereignet hat. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, war ein 20-Jähriger mit einem Skoda gegen 15 Uhr auf der Lengenfelder Straße/B 94 in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs. In Höhe des Rewe-Marktes...