  • Trotz Barrierefreiheit und Innenstadt-Lage: Warum diese Grundschule im Vogtland schließen soll

Zwei Schulen unter einem Dach. Das geht in der Weinholdschule offenbar nicht mehr auf. Weil die Oberschule mehr Platz braucht, droht der Grundschule das Aus. Was sagt der Stadtrat?
Bild: Gerd Betka
Nimmt die barrierefreie Grundschule Hauptmannsgrün vorerst Reichenbacher Kinder auf?
Bild: Gerd Möckel/Archiv
Die Grundschule Mylau könnte vorerst aus dem Schneider sein. Doch es gibt da eine Klausel.
Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Trotz Barrierefreiheit und Innenstadt-Lage: Warum diese Grundschule im Vogtland schließen soll
Redakteur
Von Gerd Betka
Der Vorschlag der Stadtverwaltung Reichenbach steht. Am Montag wird im Ausschuss öffentlich diskutiert, bevor der Stadtrat am 1. Dezember entscheidet. Was Elternvertreter und Landesschulamt sagen.

Die Katze ist aus dem Sack. Fünfeinhalb Monate nach der öffentlichen Informationsveranstaltung vom 3. Juni ist erstmals für jedermann nachzulesen, welche der vier Grundschulen in Reichenbach als erste geschlossen werden soll. Im Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Stadt ist im Verwaltungsausschuss am Montag, 24. November, 19 Uhr im...
