Trotz Barrierefreiheit und Innenstadt-Lage: Warum diese Grundschule im Vogtland schließen soll

Der Vorschlag der Stadtverwaltung Reichenbach steht. Am Montag wird im Ausschuss öffentlich diskutiert, bevor der Stadtrat am 1. Dezember entscheidet. Was Elternvertreter und Landesschulamt sagen.

Die Katze ist aus dem Sack. Fünfeinhalb Monate nach der öffentlichen Informationsveranstaltung vom 3. Juni ist erstmals für jedermann nachzulesen, welche der vier Grundschulen in Reichenbach als erste geschlossen werden soll. Im Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Stadt ist im Verwaltungsausschuss am Montag, 24. November, 19 Uhr im...