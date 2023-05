Unbekannter beschädigt BMW

Reichenbach.

Ein Unbekannter hat mit seinem Auto einen grauen BMW beschädigt, der am Solbrigplatz geparkt war. Vermutlich hatte der Unfallverursacher sein Fahrzeug links neben dem BMW abgestellt und es beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür getroffen, so die Polizei. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Montag. (lh)