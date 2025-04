Unfall auf der A 72 im Vogtland: Junge Frau schwer verletzt

An der Anschlussstelle Reichenbach passierte am Sonntagmittag ein schwerer Unfall.

Eine 21-Jährige ist am Sonntagmittag bei einem Unfall auf der A 72 schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau wollte die Fahrerin an der Anschlussstelle Reichenbach die Autobahn in Fahrtrichtung Leipzig verlassen, als sie gegen 11.10 Uhr in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn abkam und mehrfach gegen die Leitplanke...