Unfall im Vogtland nach missglücktem Überholmanöver

Nahe der sächsisch-thüringischen Landesgrenze kam es am Freitag zur Kollision zweier Autos. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Brockau.

Im Netzschkauer Ortsteil Brockau nahe der sächsisch-thüringischen Landesgrenze ist es am Freitagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 63-jähriger VW-Fahrer war mit seinem Auto auf der Netzschkauer Straße unterwegs, als er mit dem Wagen nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Er blinkte links, beim Einbiegen kam es allerdings zum Zusammenstoß mit einem Skoda. Dessen Fahrer (60 Jahre alt) hat nach Polizeiangaben das Blinken des vorausfahrenden Wagens offenbar übersehen und setzte gerade zum Überholen an. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrer blieben unverletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. (su)