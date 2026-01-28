Unfallfahrer rammt in Reichenbach Gartentor und verschwindet

Ein Unfall auf der Straße Schwarze Tafel hinterlässt Spuren. Der Fahrer ist flüchtig. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Autofahrer ist in Reichenbach in einer Rechtskurve von der Straße Schwarze Tafel abgekommen und gegen ein Gartentor gefahren. Der Unfall geschah zwischen Samstag, 24. Januar, etwa 18 Uhr, und Dienstag, 27. Januar, gegen 13.30 Uhr, in Richtung Mühlwand. Das Gartentor wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut...