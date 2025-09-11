Unfallflucht im Vogtland: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Laut Polizei hat eine Autofahrerin in Neumark ihren Pkw beschädigt auf einem Parkplatz vorgefunden. Von der verantwortlichen Person fehlt jede Spur.

Neumark.

Auf einem Parkplatz in Neumark musste eine Frau feststellen, dass ihr Auto während ihrer Abwesenheit beschädigt wurde. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, stellte die Frau ihren grauen VW Passat am Mittwochmorgen um circa 7.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße Am Sportplatz ab. Als sie am frühen Nachmittag zurückkam, war die hintere Tür der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Der unbekannte Verursacher verließ den Parkplatz, ohne sich bemerkbar zu machen. Wegen Unfallflucht ermittelt deshalb jetzt die Polizei. Hat jemand in der Nähe gesehen, wer verantwortlich war? Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Auerbach unter Ruf 03744 2550 zu melden. (nütz)