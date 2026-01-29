An einem Lkw wurden beide Vorderräder gestohlen.

Ungewöhnlicher Diebstahl in Reichenbach: Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände an der Buchenstraße. Von einem darin abgestellten Lkw entwendeten sie beide Vorderräder. Der Wert dieser Räder wird mit 5000 Euro beziffert. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am...