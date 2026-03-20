Unterbringung von Asylbewerbern stößt in Reichenbach auf scharfe Kritik

Im Stadtrat fühlt man sich von der Entscheidung des Landkreises überrumpelt, in Reichenbach ein Transferzentrum für Flüchtlinge zu eröffnen. Was man dem Kreis konkret vorwirft.

Über Pläne sei man informiert gewesen – aber damit einverstanden war man in dieser Form nicht. Das ist der Kern der Stellungnahme, mit der der Ältestenrat des Reichenbacher Stadtrats auf die Mitteilung des Vogtlandkreises vom Donnerstag reagiert, dass in der Stadt ein Transferzentrum für Flüchtlinge eröffnet werden soll. Tatsächlich sei...