MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Noch ist geschlossen: Ab Anfang 2027 soll das Areal der CVJM-Fabrik reaktiviert werden.
Noch ist geschlossen: Ab Anfang 2027 soll das Areal der CVJM-Fabrik reaktiviert werden. Foto: Gerd Möckel
Noch ist geschlossen: Ab Anfang 2027 soll das Areal der CVJM-Fabrik reaktiviert werden.
Noch ist geschlossen: Ab Anfang 2027 soll das Areal der CVJM-Fabrik reaktiviert werden. Foto: Gerd Möckel
Update
Reichenbach
Unterbringung von Asylbewerbern stößt in Reichenbach auf scharfe Kritik
Von Gunter Niehus und Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Stadtrat fühlt man sich von der Entscheidung des Landkreises überrumpelt, in Reichenbach ein Transferzentrum für Flüchtlinge zu eröffnen. Was man dem Kreis konkret vorwirft.

Über Pläne sei man informiert gewesen – aber damit einverstanden war man in dieser Form nicht. Das ist der Kern der Stellungnahme, mit der der Ältestenrat des Reichenbacher Stadtrats auf die Mitteilung des Vogtlandkreises vom Donnerstag reagiert, dass in der Stadt ein Transferzentrum für Flüchtlinge eröffnet werden soll. Tatsächlich sei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 20.03.2026 | 11:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:05 Uhr
4 min.
Vogtlandkreis gibt Asylbewerberheim Plauen vorzeitig auf - Unterkunft entsteht in Reichenbach
Im Streit um Sanierungs-Rückstau hatte die Stadt Plauen dem Landkreis den Mietvertrag für das Asylbewerberheim gekündigt.
Die Stadt Plauen hatte dem Vogtlandkreis den Mietvertrag für das Asylbewerberheim Kasernenstraße zum Jahresende 2030 gekündigt. Jens Mittenzwey, Leiter der Ausländerbehörde im Landratsamt, kündigt nun an, wo er Asylbewerber künftig unterbringt.
Uwe Selbmann
17:30 Uhr
2 min.
Werden bald Weltraum-Satelliten in Südwestsachsen hergestellt?
Die Landratsämter aus Südwestsachsen bewerben sich um die Produktion von Satelliten.
Laut Medienberichten verhandelt die Landesregierung derzeit mit einem Satellitenhersteller über die Produktion in Sachsen. Das hat auch in Westsachsen und dem Vogtland starkes Interesse geweckt.
Jim Kerzig
19.03.2026
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
19.03.2026
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
16:00 Uhr
4 min.
Kommunalwahl-Premiere für 1800 junge Menschen: „Damit setzt Reichenbach Maßstäbe in Sachsen“
Große Aufmerksamkeit für das Reichenbacher Jugendprojekt Anfang März in Leipzig. Beim „Fokustreffen Kinder- und Jugendbeteiligung“ stand Gino Kerber den Medien Rede und Antwort.
Am 27. März wird in Reichenbach erstmals ein Jugendbeirat gewählt. 13 Kandidaten gibt es – wie es dazu kam und was nach der Wahl ansteht.
Gerd Möckel
17:30 Uhr
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
Mehr Artikel