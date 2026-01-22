MENÜ
  • Unterrichtsausfall in vogtländischer Schule: Was sich der Minister dort von den Kindern anhören musste

Auch der Schülerrat, hier Diandra Meinel, hielten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Bild: Silvia Kölbel
Auch der Schülerrat, hier Diandra Meinel, hielten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Unterrichtsausfall in vogtländischer Schule: Was sich der Minister dort von den Kindern anhören musste
Von Silvia Kölbel
Seit Monaten fällt an der Oberschule Lengenfeld Unterricht in Größenordnungen aus. Erst Corona, jetzt Lehrermangel. Inzwischen gibt es massive Wissenslücken, aber auch einen kleinen Lichtblick.

Wenn Unterrichtsausfall die große Ausnahme ist, dann ist er für Kinder ein seltenes und durchaus willkommenes Ereignis. Immerhin gibt es unverhofft eine Freistunde. So ist es in Lengenfeld aber nicht. Dort bekam am Donnerstag der sächsische Kultusminister Conrad Clemens (CDU) von eben diesen Kinder ordentlich die Leviten gelesen. Die Mädchen...
