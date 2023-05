Unterstützung für krebskranke Kinder

Reichenbach.

Vertreter des Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft haben einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro an die Stiftung zur Hilfe krebskranker Kinder im Sächsischen Vogtland überreicht. Wie Geschäftsführer Ralph Hübner mitteilte, war der Betrag durch den Verzicht auf per Post gesendete Weihnachtsgrüße des Bildungswerks zustande gekommen. Tassilo Lenk, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, nahm den symbolischen Scheck entgegen. Wie er mitteilte, sei der Betrag eine große Hilfe, bei Unterstützungen, die über Kassenleistungen hinausgehen. (nie)