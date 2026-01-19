MENÜ
Die Stimmung im Saal des Neuberinhauses war hervorragend.
Die Yellow Submarine hat angelegt und bekam dafür einen Preis.
Mitwirkende am Ende des Programms auf der Bühne
Reichenbach
Unterwasserparty mit Tiefgang: Der Tefa in Reichenbach feiert fulminantes Comeback
Von Petra Steps
Die Unterwasser-Party beim Tennisfasching war nicht der Untergang des Tefa-Projektes. Die MS Neuberin hatte ausreichend Oberwasser. Wird 2027 der nächste Tennisfasching angepeilt?

„Der Pegel steigt – wir tauchen ab.“ Unter diesem Motto stand die Tefa-Unterwasserparty am Samstag. Nach dem „Maschinenschaden“ mit Abtauchen mangels Zuspruch 2025 liefen diesmal alle Maschinen wieder auf Volldampf. Rund 700 Passagiere gingen an Bord der MS „Neuberin“, die auf der Bühne des Reichenbacher Neuberinhauses auftauchte.
