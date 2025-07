Unwettereinsatz im Vogtland: Starkregen hebt Gullydeckel aus den Fassungen

Die Feuerwehr war am Freitagnachmittag in Netzschkau im Einsatz.

Am Freitagnachmittag war die Freiwillige Feuerwehr in Netzschkau wegen eines Unwettereinsatzes alarmiert worden. Nach einem kurzen, jedoch unwetterartigen Starkregen mussten die Kameraden ins Stadtgebiet eilen, um mehrere ausgespülte Gullydeckel wieder an Ort und Stelle zu befördern. Diese wurden von Wassermassen hochgehoben und stellten...