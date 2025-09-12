Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Außen hui, innen pfui. Hinter dieser Fassade an der Brücknerstraße grassiert Rattenbefall. Bild: Gerd Betka
Außen hui, innen pfui. Hinter dieser Fassade an der Brücknerstraße grassiert Rattenbefall. Bild: Gerd Betka
Unzumutbar: Familie mit Kleinkindern wohnt im Mylauer Rattenhaus
Von Gerd Betka
Die AfD schlägt wegen der Zustände in der Brücknerstraße 8 Alarm. Die Woba Reichenbach lud die Betroffenen ein, Wohnungen zu besichtigen. Was Stadtverwaltung und Landratsamt sagen.

Mit Kleinkindern in einem Haus wohnen, das unter massivem Rattenbefall leidet? Genau das ist die Situation im Mietshaus in der Brücknerstraße 8 im Reichenbacher Ortsteil Mylau. Bei einem Einsatz von Feuerwehr, Ordnungsamt und Spülwagen am 2. September wegen verstopfter Abwasserrohre und Schächte hatte sich die Rattenplage offenbart. Auflagen...
