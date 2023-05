Usbeken lernen bald in Reichenbach

Reichenbach.

Am Bildungszentrum für Soziales, Gesundheit und Wirtschaft in Reichenbach (bsw) werden in rund einem Jahr vermutlich Auszubildende aus Usbekistan unterrichtet. Dies teilte am Donnerstag Geschäftsführer Ralf Hübner mit. Die wurde vor wenigen Tagen anlässlich eines Staatsbesuchs des Usbekischen Präsident Shavkat Mirziyoyev in Deutschland vertraglich abgesichert. Bei diesem war es unter anderem um wirtschaftliche Zusammenarbeit gegangen. "Wir helfen Arbeitgebern auf deren Wunsch bei der Suche nach ausländischen Azubis", erläuterte bsw-Geschäftsführer Hübner. Der schulische Teil der Ausbildung findet dann in den Einrichtungen des bsw statt - unter anderem in Reichenbach. Die Anwerbung von Azubis aus Vietnam habe sich schon länger bewährt. Nun folgen Altergenossen aus Usbekistan. (nie)