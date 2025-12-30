Vandalismus am historischen Wasserturm in Reichenbach

Unbekannte haben sich an der Fassade des vogtländischen Denkmals zu schaffen gemacht. Wie hoch der Schaden ist.

Unbekannte Täter haben zwischen vergangenem Dienstag und Montagmittag ihre Spuren am Reichenbacher Wasserturm hinterlassen. An der Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes an der Ringstraße steht laut Polizei nun ein Schriftzug von rund vier mal zwei Metern Größe.