Graffiti am denkmalgeschützten Wasserturm in Reichenbach.
Graffiti am denkmalgeschützten Wasserturm in Reichenbach.
Graffiti am denkmalgeschützten Wasserturm in Reichenbach.
Bild: Facebook
Reichenbach
Vandalismus am historischen Wasserturm in Reichenbach
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Unbekannte haben sich an der Fassade des vogtländischen Denkmals zu schaffen gemacht. Wie hoch der Schaden ist.

Unbekannte Täter haben zwischen vergangenem Dienstag und Montagmittag ihre Spuren am Reichenbacher Wasserturm hinterlassen. An der Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes an der Ringstraße steht laut Polizei nun ein Schriftzug von rund vier mal zwei Metern Größe.
