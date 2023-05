Vergessene Fabrik in Lengenfeld: Der erste Arbeitseinsatz steht an

Der erst vor ein paar Tagen gegründete Verein Alte Spinnerei & Tuchfabrik Lengenfeld startet am 26. Mai seine erste große Aktion zum Erhalt der seit etwa 100 Jahren unverändert gebliebenen Schafwollspinnerei am Lengenfelder Walkmühlenweg. Wie Vereinsinitiatorin Katrin Kapplusch sagt, soll an jenem Tag die erste Tonne Rohwolle vorsortiert werden....