Verkehrsführung in Stadt im Vogtland soll sich ändern –Rendezvousverkehr bald am Bahnhof Reichenbach?

Es soll ruhiger werden im Bereich der unteren Zwickauer Straße. Deswegen wird ein Vorschlag zur Verlegung des Treffpunkts der Busse geprüft. Was wird sich für Autofahrer in Reichenbach ändern?

Darüber, dass der Verkehr auf der unteren Zwickauer Straße weniger werden soll, herrschte im Technischen Ausschuss des Stadtrates Reichenbach am Montag Einigkeit. Das Thema ist nicht neu. Der Ort für das „Rendezvous“ der Buslinien war schon im Oktober vergangenen Jahres versuchsweise für vom Postplatz an den Roßplatz verlegt worden.... Darüber, dass der Verkehr auf der unteren Zwickauer Straße weniger werden soll, herrschte im Technischen Ausschuss des Stadtrates Reichenbach am Montag Einigkeit. Das Thema ist nicht neu. Der Ort für das „Rendezvous“ der Buslinien war schon im Oktober vergangenen Jahres versuchsweise für vom Postplatz an den Roßplatz verlegt worden....