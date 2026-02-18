MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Verkehrsführung in Stadt im Vogtland soll sich ändern –Rendezvousverkehr bald am Bahnhof Reichenbach?

Auf der unteren Zwickauer Straße in Reichenbach wird sich der Verkehr ändern.
Auf der unteren Zwickauer Straße in Reichenbach wird sich der Verkehr ändern. Bild: Gerd Betka/Archiv
Auf der unteren Zwickauer Straße in Reichenbach wird sich der Verkehr ändern.
Auf der unteren Zwickauer Straße in Reichenbach wird sich der Verkehr ändern. Bild: Gerd Betka/Archiv
Reichenbach
Verkehrsführung in Stadt im Vogtland soll sich ändern –Rendezvousverkehr bald am Bahnhof Reichenbach?
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es soll ruhiger werden im Bereich der unteren Zwickauer Straße. Deswegen wird ein Vorschlag zur Verlegung des Treffpunkts der Busse geprüft. Was wird sich für Autofahrer in Reichenbach ändern?

Darüber, dass der Verkehr auf der unteren Zwickauer Straße weniger werden soll, herrschte im Technischen Ausschuss des Stadtrates Reichenbach am Montag Einigkeit. Das Thema ist nicht neu. Der Ort für das „Rendezvous“ der Buslinien war schon im Oktober vergangenen Jahres versuchsweise für vom Postplatz an den Roßplatz verlegt worden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
2 min.
Hoeneß warnt: WM mit 48 Teams gefährdet Spieler-Gesundheit
Für Uli Hoeneß spielen bei der WM 2026 zu viele Teams um den Titel. (Archivbild)
Uli Hoeneß sieht die Gesundheit der Profis durch die XXL-WM in Gefahr. Auch den FIFA-Chef kritisiert der 74-Jährige.
26.01.2026
1 min.
Reichenbach: Fußweg an der Zwickauer Straße wird stellenweise ausgebaut
An der Zwickauer Straße in Reichenbach soll ein Stück Fußweg ausgebaut werden.
An der Zwickauer Straße soll der Fußweg ausgebaut werden. Welcher Abschnitt betroffen ist und wann es los geht.
Caspar Leder
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
16.02.2026
4 min.
Porno-Report: Darauf stehen die Sachsen
Swinger-Fantasien stehen ganz oben bei den Klickzahlen: Wenn es um Pornos geht, ist Deutschland weit weniger prüde, als viele glauben.
Der große Jahresreport von Erotik.com zeigt, was Nutzer im Netz wirklich heiß macht. Der Westen hat bei Pornos einen recht einheitlichen Geschmack, im Osten wird mehr experimentiert. Und was der „Tatort“ mit all dem zu tun hat.
Jürgen Becker
15.02.2026
1 min.
Niedersachsen im Vogtland – Gastgeber für Besucher aus Reichenbacher Partnerstadt gesucht
Reichenbach und Nordhorn sind seit 1989 Partnerstädte.
Im Frühling kommt Besuch aus Niedersachsen nach Reichenbach. Dafür wird nach Unterkünften gesucht. Was Interessierte wissen müssen
Caspar Leder
18.02.2026
1 min.
A4 nach Lkw-Unfall Richtung Görlitz gesperrt
Ein Unfall auf der A4 Richtung Görlitz sorgt für eine Sperrung der Autobahn. (Symbolbild)
Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist die A4 bei Großröhrsdorf in Richtung Görlitz gesperrt. Die Polizei konnte keine Angaben zur Dauer der Sperrung machen.
Mehr Artikel