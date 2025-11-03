Verkehrsinseln im Vogtland: Mylau hat bald die coolste - „ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“

Der kleine Kreisverkehr am Fuße der Burg könnte unscheinbarer nicht sein. Bald ist er Bühne für einen knallbunten Hingucker - weil die Nachbarskinder vor Ideen sprühen.

Das asphaltierte und von Steinen eingefasste Rund unter der Burg Mylau ist die graue Maus aller Verkehrsinseln. Einziger Blickfang des zwischen Burgauffahrt, Schützenhaus und längst geschlossener Bäckerei liegenden Baus ist eine Laterne - deren Schein bald eine kleine Sensation ins Rampenlicht setzen wird. Einen Kreisverkehr-Hingucker, den es... Das asphaltierte und von Steinen eingefasste Rund unter der Burg Mylau ist die graue Maus aller Verkehrsinseln. Einziger Blickfang des zwischen Burgauffahrt, Schützenhaus und längst geschlossener Bäckerei liegenden Baus ist eine Laterne - deren Schein bald eine kleine Sensation ins Rampenlicht setzen wird. Einen Kreisverkehr-Hingucker, den es...