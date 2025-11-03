Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Verkehrsinseln im Vogtland: Mylau hat bald die coolste - „ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“

Die Verkehrsinsel an der Auffahrt zur Burg Mylau wird Bühne für einen richtigen Hingucker - darauf freuen sich nicht nur diese Kinder aus der Nachbarschaft.
Die Verkehrsinsel an der Auffahrt zur Burg Mylau wird Bühne für einen richtigen Hingucker - darauf freuen sich nicht nur diese Kinder aus der Nachbarschaft. Bild: Gerd Möckel
Die Verkehrsinsel an der Auffahrt zur Burg Mylau wird Bühne für einen richtigen Hingucker - darauf freuen sich nicht nur diese Kinder aus der Nachbarschaft.
Die Verkehrsinsel an der Auffahrt zur Burg Mylau wird Bühne für einen richtigen Hingucker - darauf freuen sich nicht nur diese Kinder aus der Nachbarschaft. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Verkehrsinseln im Vogtland: Mylau hat bald die coolste - „ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der kleine Kreisverkehr am Fuße der Burg könnte unscheinbarer nicht sein. Bald ist er Bühne für einen knallbunten Hingucker - weil die Nachbarskinder vor Ideen sprühen.

Das asphaltierte und von Steinen eingefasste Rund unter der Burg Mylau ist die graue Maus aller Verkehrsinseln. Einziger Blickfang des zwischen Burgauffahrt, Schützenhaus und längst geschlossener Bäckerei liegenden Baus ist eine Laterne - deren Schein bald eine kleine Sensation ins Rampenlicht setzen wird. Einen Kreisverkehr-Hingucker, den es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
25.09.2025
4 min.
Eine Hand am Reichenbacher Neuberinhaus? Wonach sie greift
Sagen Sie mal, dürfen Sie das überhaupt - am Neuberinhaus? Und ob, sagt Alexis Buchheim.
Ob Reichenbach langweilig oder liebenswert ist - diese Frage wird am Musentempel auf ungewöhnliche Weise beantwortet. Und jetzt bekommt das Haus noch was ganz Verrücktes.
Gerd Möckel
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
07.10.2025
4 min.
Riesige Buchstaben, Sitz-Lounge, Mini-Amphitheater: Wozu Mylau einen Stadtgarten braucht
Sara und Jan Grasnick von der Kulturstiftung Mylau mit Architekt Christian-Frank Knobloch (v. l.) im Park zwischen Markt und Nawarra, wo der Stadtgarten Mylau entstehen soll.
Das Team der Kulturstiftung Mylau hat das Projekt entwickelt. Die Stadt Reichenbach will damit im Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ punkten. Alle Interessenten sind für den 10. Oktober eingeladen.
Gerd Betka
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel