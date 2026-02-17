MENÜ
  • Vogtland
  • Reichenbach
  • „Verkehrssicherheit kaum noch gegeben“: Straße im Vogtland erhält 40 Meter lange Stützwand

Von Uwe Selbmann
Einen etwa 550 Meter langen Abschnitt einer seiner maroden Kreisstraßen setzt der Vogtlandkreis ab März in der Region instand. Auch die Gemeinde hilft mit.

Im Neumarker Ortsteil Schönbach beginnt Anfang März der Ausbau des Ziegelweges. Die Straße in Trägerschaft des Landkreises wird im Abschnitt zwischen Alter Reichenbacher Straße und Abzweig Am Erlengrund saniert. Die Arbeiten an der Kreisstraße 7803 sind bis Oktober geplant und als erster Bauabschnitt deklariert.
