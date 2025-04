Verletzte bei Motorrad-Unfall im Vogtland

Bei einer Tour am Sonntag ist eine Bikerin nahe Netzschkau gestürzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Frühlingswetter am Wochenende hat den einen oder anderen Biker veranlasst, sein Motorrad aus Garage oder Keller zu holen und eine erste Tour zu machen. Das ging nicht immer gut aus: Im Vogtland ist bei einer Ausfahrt am Sonntagvormittag eine Motorradfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 20-Jährige mit ihrem...