Verzögerung beim Kältezentrum - Druck auf den Ministerpräsidenten: „Reichenbach als Rumpelkammer“

Reichenbach
In einem offenen Brief an Michael Kretschmer rügt die Bürgerinitiative Bitex die Verschiebung des Baubeginns. Was es mit der „Rumpelkammer“ auf sich hat.
Heimlich, still und leise hatten sich die Stadt Reichenbach sowie der Freistaat vom Baubeginn für das Kältezentrum in diesem Jahr verabschiedet. Die Ankündigung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), Ende 2025 werde man den Spaten in die Erde rammen, gilt nicht mehr. Dezember 2026 ist die neue Zielmarke. Dies will die...
