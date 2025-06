Video-Dreh in Mylau: So rocken Schüler die Burg

Für einen internationalen Wettbewerb schmeißen sich Futurum-Schüler in historische Gewänder - und nehmen einen selbstgeschriebenen Song auf.

Die Sechstklässler des Mylauer Futurum-Gymnasiums haben Burg Mylau in ein mittelalterliches Filmset verwandelt. Mit dem Neumarker Filmer Louis Pampel wurde ein Video-Clip aufgenommen - als Wettbewerbsbeitrag eines Vergleichs von Schulen und Schülern der Partnerorte Mylau, Montecarlo in Italien, Althen-des-Paluds in Frankreich und Karlstein in...