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Der VW gewann das Rennen – und muss dabei geblitzt worden sein. Es kam zur Polizeikontrolle ...
Der VW gewann das Rennen – und muss dabei geblitzt worden sein. Es kam zur Polizeikontrolle ... Foto: M. Simon
Der VW gewann das Rennen – und muss dabei geblitzt worden sein. Es kam zur Polizeikontrolle ...
Der VW gewann das Rennen – und muss dabei geblitzt worden sein. Es kam zur Polizeikontrolle ... Foto: M. Simon
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Reichenbach
Vogtländer bei Rallye durch Westsahara „geblitzt“
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Mike Simon ist seit fast zwei Wochen mit dem Familien-VW nach Gambia unterwegs. Der Blick in seinen Tour-Kanal ist ein Vergnügen für die Follower in der Heimat – und es werden immer mehr.

Die mehr als 7000 Kilometer lange Charity-Rallye Dresden-Dakar-Banjul ist ein Härtetest für Mensch und Technik – und ein Vergnügen für die Follower von Team Reichenbach. Mike Simon und Mario Zimmermann posten nämlich seit dem Start vor knapp zwei Wochen regelmäßig launig kommentierte Fotos und Filme in die Heimat. So sind die Fans des...
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