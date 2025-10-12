Vogtländer erschließt für Sicherheitsfirma Esra neue Märkte in den USA: „So richtig weiß ich nicht, wie es dazu kam“

Seit einem Jahr lebt der Reichenbacher Simon Strobel mit seiner Familie in den USA und baut dort ein Unternehmen auf, das mit dem Familienunternehmen Esra verbunden ist. Wo er seine Zukunft sieht und welche Chancen er Deutschland wirtschaftlich noch einräumt.

Simon Strobel, der frühere Mitgeschäftsführer der Sicherheitstechnik-Firma Esra GmbH, zog vor einem Jahr mit seiner Familie in die USA. Dem Schritt ging eine Analyse der wirtschaftlichen Situation voraus. „Es gab zwei Möglichkeiten: abwarten oder proaktiv die nächsten Schritte gehen. Aus einer Position der Stärke ist es einfacher, etwas... Simon Strobel, der frühere Mitgeschäftsführer der Sicherheitstechnik-Firma Esra GmbH, zog vor einem Jahr mit seiner Familie in die USA. Dem Schritt ging eine Analyse der wirtschaftlichen Situation voraus. „Es gab zwei Möglichkeiten: abwarten oder proaktiv die nächsten Schritte gehen. Aus einer Position der Stärke ist es einfacher, etwas...