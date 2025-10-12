Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Vogtländer erschließt für Sicherheitsfirma Esra neue Märkte in den USA: „So richtig weiß ich nicht, wie es dazu kam“

Simon und Frauke Strobel mit ihren vier Söhnen vor dem Regierungssitz in Jefferson City im Bundesstaat Missouri. l
Simon und Frauke Strobel mit ihren vier Söhnen vor dem Regierungssitz in Jefferson City im Bundesstaat Missouri. l Bild: Simon Strobe
Simon und Frauke Strobel mit ihren vier Söhnen vor dem Regierungssitz in Jefferson City im Bundesstaat Missouri. l
Simon und Frauke Strobel mit ihren vier Söhnen vor dem Regierungssitz in Jefferson City im Bundesstaat Missouri. l Bild: Simon Strobe
Reichenbach
Vogtländer erschließt für Sicherheitsfirma Esra neue Märkte in den USA: „So richtig weiß ich nicht, wie es dazu kam“
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit einem Jahr lebt der Reichenbacher Simon Strobel mit seiner Familie in den USA und baut dort ein Unternehmen auf, das mit dem Familienunternehmen Esra verbunden ist. Wo er seine Zukunft sieht und welche Chancen er Deutschland wirtschaftlich noch einräumt.

Simon Strobel, der frühere Mitgeschäftsführer der Sicherheitstechnik-Firma Esra GmbH, zog vor einem Jahr mit seiner Familie in die USA. Dem Schritt ging eine Analyse der wirtschaftlichen Situation voraus. „Es gab zwei Möglichkeiten: abwarten oder proaktiv die nächsten Schritte gehen. Aus einer Position der Stärke ist es einfacher, etwas...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
2 min.
11. Alzheimertag in Reichenbach bietet Demenz-Partnerkurs
Der Alzheimertag steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach.
Im Fokus stehen am 24. September die Kommunikation und der Umgang mit Menschen mit Demenz. Die Veranstaltung steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz.
Gerd Betka
07:50 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn führt derzeit zu Einschränkungen im Pendlerverkehr. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
08:00 Uhr
3 min.
Warum Gorilla-Weibchen lange nach letzter Geburt weiterleben
Weibliche Berggorillas können ganz schön alt werden - wie hier im Bwindi Impenetrable Nationalpark. (Archivbild)
Nicht viele Tierarten leben bedeutend länger als sie sich fortpflanzen können - denn das scheint aus evolutionärer Sicht unsinnig zu sein. Warum ist das bei Walen, Menschen und Gorillas anders?
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
27.08.2025
6 min.
An dieser Shell-Tankstelle in Reichenbach gibt’s kein Benzin - aber ein Ehepaar, das seinen Traum lebt
Hier legt der Meister noch Hand an. Frank Kirschbaum an der Zapfsäule seiner Shell-Tankstelle. Die hat sogar einen Google-Eintrag, was gelegentlich für Überraschungen sorgt.
Frank Kirschbaum ist in Reichenbach als Oldtimer-Fan und Papageien-Flüsterer bekannt. Jetzt hat er erstmalig die Tore zum Sommersitz der Familie geöffnet - Einblicke in eine „irre schöne“ Kulisse.
Gerd Möckel
Mehr Artikel