Vogtländer packen für Kapelle selbst mit an: „Der Friedhof ist wohl einer der ehrlichsten Orte der Welt“

Die Brockauer freuen sich über die neue Friedhofskapelle. Ab sofort sind dort Trauerfeiern möglich. Die Kirchgemeinde hat dafür tief in die Tasche gegriffen. Aber Geld war nicht alles.

Es ist geschafft: Der Netzschkauer Ortsteil Brockau hat jetzt eine eigene Kapelle. Vor knapp zweieinhalb Jahren wurde mit dem Bau begonnen, vor zwei Jahren war Richtfest. Der lichtdurchflutete Neubau kostet rund 126.000 Euro. 20.000 Euro bringt die Gemeinde durch Spenden auf. 1200 Euro fehlen noch am Spendenziel. Das Gros stammt aus Rücklagen und... Es ist geschafft: Der Netzschkauer Ortsteil Brockau hat jetzt eine eigene Kapelle. Vor knapp zweieinhalb Jahren wurde mit dem Bau begonnen, vor zwei Jahren war Richtfest. Der lichtdurchflutete Neubau kostet rund 126.000 Euro. 20.000 Euro bringt die Gemeinde durch Spenden auf. 1200 Euro fehlen noch am Spendenziel. Das Gros stammt aus Rücklagen und...