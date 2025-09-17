Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Vogtländer packen für Kapelle selbst mit an: „Der Friedhof ist wohl einer der ehrlichsten Orte der Welt“

Die neu errichtete Kapelle auf dem Brockauer Friedhof in der Abendsonne
Die neu errichtete Kapelle auf dem Brockauer Friedhof in der Abendsonne Bild: JB Steps
Die neu errichtete Kapelle auf dem Brockauer Friedhof in der Abendsonne
Die neu errichtete Kapelle auf dem Brockauer Friedhof in der Abendsonne Bild: JB Steps
Reichenbach
Vogtländer packen für Kapelle selbst mit an: „Der Friedhof ist wohl einer der ehrlichsten Orte der Welt“
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Brockauer freuen sich über die neue Friedhofskapelle. Ab sofort sind dort Trauerfeiern möglich. Die Kirchgemeinde hat dafür tief in die Tasche gegriffen. Aber Geld war nicht alles.

Es ist geschafft: Der Netzschkauer Ortsteil Brockau hat jetzt eine eigene Kapelle. Vor knapp zweieinhalb Jahren wurde mit dem Bau begonnen, vor zwei Jahren war Richtfest. Der lichtdurchflutete Neubau kostet rund 126.000 Euro. 20.000 Euro bringt die Gemeinde durch Spenden auf. 1200 Euro fehlen noch am Spendenziel. Das Gros stammt aus Rücklagen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
4 min.
Rückkehr nach Reichenbach: Was Stasi-Jäger Käbisch auf der Seele brennt
Edmund Käbisch in seiner Zwickauer Wohnung. Von dort aus führt der pensionierte Pfarrer seine seit Jahrzehnten bearbeiteten Themen fort. Auseinandersetzungen inklusive.
Mit 81 darf der Zwickauer Pfarrer, Autor und Religionslehrer erneut im Profilunterricht eines Gymnasiums im Vogtland ran. Warum sein Verhältnis zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen noch immer belastet ist.
Ulrich Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
15:27 Uhr
1 min.
Unfall im Vogtland nach missglücktem Überholmanöver
Die Polizei musste am Freitagvormittag einen Verkehrsunfall in Brockau aufnehmen.
Nahe der sächsisch-thüringischen Landesgrenze kam es am Freitag zur Kollision zweier Autos. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Swen Uhlig
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel