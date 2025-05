Vogtländer pflanzen Zierapfel als lebendiges Symbol der Partnerschaft

15 Jahre sind die Orte Rotschau und Ročov verbunden. Das Jubiläum bot am Sonntag Anlass zum Besuch in Tschechien. Zu einem anderen Jubiläum am 24. Mai werden umgekehrt Gäste aus Ročov erwartet.

Pflegeleicht, robust und winterhart ist er, der Zierapfel „Rudolph". Eine Delegation aus dem Ortsteil Rotschau der Stadt Reichenbach im Vogtland und Vertreter der Gemeinde Ročov haben ein solches Bäumchen am Sonntag in Tschechien gepflanzt.