Vogtländer war ein Großer seiner Kunst: Baldur Geipel ist gestorben

Reichenbach
Der in Reichenbach geborene Künstler Baldur Geipel ist tot. Er verstarb kurz vor seinem 92. Geburtstag in seiner Wahlheimat München. Für was er bekannt war.
Der Künstler Baldur Otto Geipel ist tot. Er verstarb im November in seiner Heimatstadt München. Geipel wurde am 24. Dezember 1933 in Reichenbach als Sohn des Kunstmalers und Kunstschullehrers Kurt Geipel (1902 – 1944) geboren. Kindheit und Jugend verbrachte er im Brockauer Ortsteil Eichmühle an der Elsterberger Straße in Netzschkau. Die...
