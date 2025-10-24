Vogtländische Einblicke in mittelalterliches Leben vor filmreifer Kulisse

Die Kurfürstlich Sächsischen Kriegsknechte 1475 lagern zurzeit am Netzschkauer Schloss. Das Projekt stellt lebendige Geschichte dar. Von der Kulisse sind die Teilnehmer begeistert.

Wer in die sächsische Geschichte schaut, ist schnell bei den Wettinern, bei den Brüdern Ernst (Kurfürst von Sachsen) und Albrecht (Herzog von Sachsen), und bei der Albrechtsburg Meißen. Kurz nach der Stammburg wurde das Netzschkauer Schloss gebaut. Wen wundert es also, dass sich die Kurfürstlich Sächsischen Kriegsknechte 1475 mit ihrem Lager...