Vogtländische Züchter zeigen Kleintiere

Kaninchen, Tauben, Hühner, Wassergeflügel können Interessierte am Wochenende bestaunen. Was der Verein seinen Gäste noch bietet.

Der Irfersgrüner Kleintierzuchtverein „Vogtlandeck" startet am 1. Adventswochende mit einer offenen Lokalschau in die Ausstellungssaison. Das heißt, neben den Vereinsmitgliedern stellen auch Züchter anderer Vereine aus der näheren Umgebung ihre Tiere aus. Angekündigt sind Kaninchen, Tauben, Hühner, Enten und Gänse in vielen Rassen und...