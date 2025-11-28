Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kleintiere in allen Varianten gibt es am Samstag und Sonntag (1.Advent) in Irfersgrün zu sehen.
Kleintiere in allen Varianten gibt es am Samstag und Sonntag (1.Advent) in Irfersgrün zu sehen. Bild: Silvia Kölbel
Kleintiere in allen Varianten gibt es am Samstag und Sonntag (1.Advent) in Irfersgrün zu sehen.
Kleintiere in allen Varianten gibt es am Samstag und Sonntag (1.Advent) in Irfersgrün zu sehen. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Vogtländische Züchter zeigen Kleintiere
Von Silvia Kölbel
Kaninchen, Tauben, Hühner, Wassergeflügel können Interessierte am Wochenende bestaunen. Was der Verein seinen Gäste noch bietet.

Der Irfersgrüner Kleintierzuchtverein „Vogtlandeck" startet am 1. Adventswochende mit einer offenen Lokalschau in die Ausstellungssaison. Das heißt, neben den Vereinsmitgliedern stellen auch Züchter anderer Vereine aus der näheren Umgebung ihre Tiere aus. Angekündigt sind Kaninchen, Tauben, Hühner, Enten und Gänse in vielen Rassen und...
