Vogtland-Dorf sorgt für Malle-Stimmung - mit 30 Tonnen Sand und mehr

Oberheinsdorf definiert seinen Sommerfest-Klassiker neu - ohne Kostümzwang, aber mit zwei Weltpremieren.

Es gibt zwar keinen Kostümzwang, wer aber im Ballermann-Outfit kommt, hat an der Bar sicher Pluspunkte. Angemessen sind Sonnenbrillen, Strohhüte und Hawaiihemden allemal. Schließlich lädt Oberheinsdorf fürs Wochenende zur ersten Strandparty am Raumbach ein. Dafür rollen 30 Tonnen Sand an.