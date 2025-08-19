Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tolle Aussichten - Oberheinsdorf lädt zur Strandparty im Malle-Stil ein.
Tolle Aussichten - Oberheinsdorf lädt zur Strandparty im Malle-Stil ein. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Tolle Aussichten - Oberheinsdorf lädt zur Strandparty im Malle-Stil ein.
Tolle Aussichten - Oberheinsdorf lädt zur Strandparty im Malle-Stil ein. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Reichenbach
Vogtland-Dorf sorgt für Malle-Stimmung - mit 30 Tonnen Sand und mehr
Redakteur
Von Gerd Möckel
Oberheinsdorf definiert seinen Sommerfest-Klassiker neu - ohne Kostümzwang, aber mit zwei Weltpremieren.

Es gibt zwar keinen Kostümzwang, wer aber im Ballermann-Outfit kommt, hat an der Bar sicher Pluspunkte. Angemessen sind Sonnenbrillen, Strohhüte und Hawaiihemden allemal. Schließlich lädt Oberheinsdorf fürs Wochenende zur ersten Strandparty am Raumbach ein. Dafür rollen 30 Tonnen Sand an.
