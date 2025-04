Vogtland: Feuerwehren rücken zu brennender Scheune aus

Mehrere Feuerwehren sind am Mittwochmittag in den Neumarker Ortsteil Schönbach gerufen worden. Schnell stellte sich heraus, was die Brandursache war.

Der Defekt einer Solaranlagen-Batteriezelle und die damit einhergehende starke Rauchentwicklung hat am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz im Neumarker Ortsteil Schönbach ausgelöst. Wie Neumarks Gemeindewehrleiter Patrick Fischer-Brenner sagte, waren kurz vor Mittag Wehren aus Neumark, Schönbach, Beiersdorf und Reichenbach an eine Scheune an der...