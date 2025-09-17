Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ermittelt zum Wohnungseinbruch in Reichenbach.
Die Polizei ermittelt zum Wohnungseinbruch in Reichenbach. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com/Archiv
Reichenbach
Vogtland: Schmuckdiebe in Mehrfamilienhaus unterwegs
Von Jakob Nützler
Am helllichten Tag drangen Einbrecher in eine Wohnung in Reichenbach ein und stahlen teuren Schmuck. Können Zeugen bei der Tätersuche helfen?

Reichenbach.

Einbrecher haben am späten Dienstagvormittag im vogtländischen Reichenbach zugeschlagen, wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt. Die Täter gelangten zwischen 10.30 und 11.25 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Albert-Schweitzer-Straße. Auf welche Weise sie hineinkamen, ist bislang unklar. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Es dürfte bisher nicht viele Spuren geben, da die meisten Bewohner zur Tatzeit offenbar unterwegs waren. Die Ermittler bitten daher die Bevölkerung um Mithilfe: Wer verdächtige Personen im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße bemerkt hat, soll sich unter Ruf 0375 428 4480 bei der Kriminalpolizei melden. (nütz)

