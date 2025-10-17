Vogtland: Sport erhält Bühne in der Politik - Kreistag erwartet künftig jährlich Bericht

Sport im Vogtland boomt. Vereine verzeichnen Mitgliederzuwachs. Ihnen drohen aber aufgrund knapper werdender öffentlicher Mittel harte Verteilungskämpfe. Wie Kommunalpolitiker gegensteuern wollen.

Der Kreistag des Vogtlandkreises lässt sich künftig einmal jährlich einen Bericht zur Lage des Sports erstatten. Das hat die Bürgervertretung auf Antrag der Fraktion FDP/Neue Perspektive Vogtland mit großer Mehrheit beschlossen.