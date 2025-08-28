Vogtlandbahn braucht 100 neue Leute: Welche Berufe vor allem gesucht werden

Der Grundstein für den Ausbau des Betriebshofs der Länderbahn in Neumark ist gelegt. Für die Region bedeutet das Millionenprojekt auch viele neue Jobs.

Die Lokführer sind mittlerweile an Bord. Doch die zur Länderbahn gehörende Vogtlandbahn braucht weiteres Personal - und davon eine Menge. Sachsenweit werden rund 300 neue Leute benötigt, davon rund 100 im Vogtland. „Wir suchen vor allem noch Servicepersonal und Zugbegleiter", sagte Donnerstagabend Länderbahn-Pressesprecherin Katerine...