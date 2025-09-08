Vogtlanddorf bekommt einen Nachtwächter - zur 800-Jahr-Feier geht‘s los

Reichenbach
Zur 800-Jahrfeier in Neumark wird es eine Premiere geben: Der kleine Ort am Rande des Vogtlandkreises bekommt einen Nachtwächter. Ob es der erste seiner Spezies ist, wird bei der Führung verraten.
Frank Näser ist 65 Jahre alt und wohnt in der Neumarker Wilhelm-Pieck-Straße. Sein ganzes Leben hat er in der BayWa und ihrem Vorläufer Kraftfuttermischwerk Neumark gearbeitet, zuletzt als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Jetzt ist er in Altersteilzeit und will den gewonnenen Freiraum für etwas Sinnvolles in der Gemeinde nutzen. „Ich wollte...
