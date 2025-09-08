Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank Näser wächst gerade in seine neue Rolle als Nachtwächter.
Frank Näser wächst gerade in seine neue Rolle als Nachtwächter. Bild: JB Steps
Frank Näser wächst gerade in seine neue Rolle als Nachtwächter.
Frank Näser wächst gerade in seine neue Rolle als Nachtwächter. Bild: JB Steps
Reichenbach
Vogtlanddorf bekommt einen Nachtwächter - zur 800-Jahr-Feier geht‘s los
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur 800-Jahrfeier in Neumark wird es eine Premiere geben: Der kleine Ort am Rande des Vogtlandkreises bekommt einen Nachtwächter. Ob es der erste seiner Spezies ist, wird bei der Führung verraten.

Frank Näser ist 65 Jahre alt und wohnt in der Neumarker Wilhelm-Pieck-Straße. Sein ganzes Leben hat er in der BayWa und ihrem Vorläufer Kraftfuttermischwerk Neumark gearbeitet, zuletzt als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Jetzt ist er in Altersteilzeit und will den gewonnenen Freiraum für etwas Sinnvolles in der Gemeinde nutzen. „Ich wollte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
06.09.2025
4 min.
800 Jahre Ersterwähnung: Neumark lässt es mit einer Festwoche ordentlich krachen
Der Neumarker Bürgermeister könnte sich gerade zerteilen. Deshalb hat er ein Double bekommen.
Die Neumarker Gemeinde feiert anlässlich ihres 800-jährigen Jubiläums ein Fest der Superlative in allen drei Ortsteilen. An jedem Tag ist etwas los. Zwischendurch lohnt sich ein Gang durch den Ort.
Petra Steps
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
13:00 Uhr
1 min.
Wie Spenden in einem Vogtlanddorf beim Feiern helfen
Die Wiesenwichtel gehören zu den Nutznießern der Spenden.
Die Neumarker Gemeinderäte haben über rund 4500 Euro Spenden und Sponsoring abgestimmt. Ein großer Teil davon fließt in die 800-Jahrfeier.
Petra Steps
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
Mehr Artikel