Vogtlandkreis will in den Zweckverband Göltzschtalbrücke – so kommt das in Netzschkau und Reichenbach an

Reichenbach
Der Vogtlandkreis will Teil des geplanten Zweckverbands Göltzschtalbrücke werden. Wie kommt das in Reichenbach und Netzschkau an? Was sagt der Reichenbacher Oberbürgermeister zum Gründungstermin?
Der Zweckverband, durch den der Tourismus um die Göltzschtalbrücke - die größte Ziegelsteinbrücke der Welt - angekurbelt werden soll, ist schon seit mehreren Jahren Thema. Seit einem Kreistagsbeschluss vom vierten Dezember dieses Jahres ist klar: Der Vogtlandkreis will beim noch zu gründenden Zweckverband Göltzschtalbrücke mitmischen. Das...
