Vom Dschungelkönig zur lustigen Weihnacht im Reichenbacher Neuberinhaus

Ross Antony und Paul Reeves haben die Vorweihnachtszeit im Neuberinhaus eingeläutet. Neben Herz, Schmerz und Glückseligkeit bestach vor allem der frühere Dschungelkönig mit Rampensau-Zügen.

„Unser lustiges Weihnachten" heißt das aktuelle Weihnachtsprogramm von Ross Antony und Paul Reeves, mit dem die deutsch-britischen Künstler zurzeit touren. Bei ihrem Tourauftakt im Reichenbacher Neuberinhaus am Donnerstag haben sie das Publikum durch ein Weihnachtsfest mit Erinnerungen an Kindheit, Weihnachtsschmuck, Geschenke und...