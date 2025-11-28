Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ross Antony spielt den Enkel, Paul Reeves die Oma. So startet das Weihnachtsprogramm.
Ross Antony spielt den Enkel, Paul Reeves die Oma. So startet das Weihnachtsprogramm. Bild: JB Steps
Singend serviert Paul Reeves Kostproben vom Glühwein ohne Alkohol, den es am Merch-Stand gibt.
Singend serviert Paul Reeves Kostproben vom Glühwein ohne Alkohol, den es am Merch-Stand gibt. Bild: JB Steps
Für Arend und Dorit Schwandner gibt es das Fan-Selfie mit Ross Antony.
Für Arend und Dorit Schwandner gibt es das Fan-Selfie mit Ross Antony. Bild: JB Steps
Ross Antony spielt den Enkel, Paul Reeves die Oma. So startet das Weihnachtsprogramm.
Ross Antony spielt den Enkel, Paul Reeves die Oma. So startet das Weihnachtsprogramm. Bild: JB Steps
Singend serviert Paul Reeves Kostproben vom Glühwein ohne Alkohol, den es am Merch-Stand gibt.
Singend serviert Paul Reeves Kostproben vom Glühwein ohne Alkohol, den es am Merch-Stand gibt. Bild: JB Steps
Für Arend und Dorit Schwandner gibt es das Fan-Selfie mit Ross Antony.
Für Arend und Dorit Schwandner gibt es das Fan-Selfie mit Ross Antony. Bild: JB Steps
Reichenbach
Vom Dschungelkönig zur lustigen Weihnacht im Reichenbacher Neuberinhaus
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ross Antony und Paul Reeves haben die Vorweihnachtszeit im Neuberinhaus eingeläutet. Neben Herz, Schmerz und Glückseligkeit bestach vor allem der frühere Dschungelkönig mit Rampensau-Zügen.

„Unser lustiges Weihnachten“ heißt das aktuelle Weihnachtsprogramm von Ross Antony und Paul Reeves, mit dem die deutsch-britischen Künstler zurzeit touren. Bei ihrem Tourauftakt im Reichenbacher Neuberinhaus am Donnerstag haben sie das Publikum durch ein Weihnachtsfest mit Erinnerungen an Kindheit, Weihnachtsschmuck, Geschenke und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
28.08.2025
4 min.
Neuberinhaus Reichenbach: Das sind die Highlights in der neuen Saison
Im Oktober spielt GZSZ-Star Ulrike Frank im Neuberinhaus gemeinsam mit Lukas Sauer und Carsten Hayes in der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“.
Fernseh-Prominenz gibt sich die Ehre. Bei den „Modern Classics“ wird die Bühne mitten im Großen Saal stehen. Und das Neuberin-Ensemble inszeniert den „Brandner Kaspar“ auf Vogtländisch.
Gerd Betka
26.11.2025
4 min.
Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken rund um Reichenbach
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug.
Märchenumzug in Auerbach, Hofweihnacht im Alpaka-Home Brunn und auf dem Gut Neumark: Das Vogtland hat am ersten Adventswochenende für Weihnachtsmarkt-Fans bereits viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
Mehr Artikel