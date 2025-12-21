MENÜ
  • Vom leuchtenden Rentier Rudi bis zum Weihnachtsmann Lars: So schön war die Lichterfahrt im Vogtland

Für Weihnachtsmann Lars von der SG Limbach und seine Frau Mandy war es eine Freude, die großen und kleinen Gäste zu beschenken.
Für Weihnachtsmann Lars von der SG Limbach und seine Frau Mandy war es eine Freude, die großen und kleinen Gäste zu beschenken. Bild: Petra Steps
In Buchwald startete die Lichterfahrt nach Limbach am Samstagabend.
In Buchwald startete die Lichterfahrt nach Limbach am Samstagabend. Bild: Petra Steps
Rudi und sein Kollege mussten sich nicht mit eigener Kraft fortbewegen.
Rudi und sein Kollege mussten sich nicht mit eigener Kraft fortbewegen. Bild: Petra Steps
Die Kinder der Kita Pfiffikus unterhielten mit einem weihnachtlichen Programm.
Die Kinder der Kita Pfiffikus unterhielten mit einem weihnachtlichen Programm. Bild: Petra Steps
Für Weihnachtsmann Lars von der SG Limbach und seine Frau Mandy war es eine Freude, die großen und kleinen Gäste zu beschenken.
Für Weihnachtsmann Lars von der SG Limbach und seine Frau Mandy war es eine Freude, die großen und kleinen Gäste zu beschenken. Bild: Petra Steps
In Buchwald startete die Lichterfahrt nach Limbach am Samstagabend.
In Buchwald startete die Lichterfahrt nach Limbach am Samstagabend. Bild: Petra Steps
Rudi und sein Kollege mussten sich nicht mit eigener Kraft fortbewegen.
Rudi und sein Kollege mussten sich nicht mit eigener Kraft fortbewegen. Bild: Petra Steps
Die Kinder der Kita Pfiffikus unterhielten mit einem weihnachtlichen Programm.
Die Kinder der Kita Pfiffikus unterhielten mit einem weihnachtlichen Programm. Bild: Petra Steps
Reichenbach
Vom leuchtenden Rentier Rudi bis zum Weihnachtsmann Lars: So schön war die Lichterfahrt im Vogtland
Von Petra Steps
Im ganzen Vogtlandkreis gibt es im Advent nur eine größere Lichterfahrt – und zwar in Limbach. Feuerwehr, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen packten dafür in Gemeinschaft an. Mit Erfolg, denn der Andrang war groß.

Samstagabend in Limbach: Im Ortsteil Buchwald fahren bunt geschmückte Fahrzeuge die Straße rauf und runter. Es dauert, bis jeder seine Position gefunden hat. „Die kamen alle unterschiedlich und plötzlich war Nummer 18 an Platz 1“, entschuldigt sich einer der Helfer für die Behinderungen des Verkehrs vor dem Start der Lichterfahrt.
