Vom leuchtenden Rentier Rudi bis zum Weihnachtsmann Lars: So schön war die Lichterfahrt im Vogtland

Im ganzen Vogtlandkreis gibt es im Advent nur eine größere Lichterfahrt – und zwar in Limbach. Feuerwehr, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen packten dafür in Gemeinschaft an. Mit Erfolg, denn der Andrang war groß.

Samstagabend in Limbach: Im Ortsteil Buchwald fahren bunt geschmückte Fahrzeuge die Straße rauf und runter. Es dauert, bis jeder seine Position gefunden hat. „Die kamen alle unterschiedlich und plötzlich war Nummer 18 an Platz 1", entschuldigt sich einer der Helfer für die Behinderungen des Verkehrs vor dem Start der Lichterfahrt.