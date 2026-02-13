Vom Vogtland in die ganze Welt: Ein Live-Stream von der Göltzschtalbrücke

Reichenbach
Stefan Knoll aus Netzschkau betreibt eine Webcam von seinem Haus aus, die Live-Bilder von der Göltztschtalbrück rund um die Uhr in Echtzeit in alle Welt überträgt. Was den Vogtländer antreibt.
Stefan Knoll aus Netzschkau ist beruflich viel im In- und Ausland unterwegs. Den Blick auf die Göltzschtalbrücke, den er so sehr liebt, sieht er eigentlich nur am Wochenende wenn er zuhause ist. Unterwegs versäumt er es nie, auf die Schönheit der Region hinzuweisen und berichtet immer wieder vom Wahrzeichen der Region, der Göltzschtalbrücke....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.