Per Livestream werden die Aufnahmen der Göltzschtalbrücke hinaus in die weite Welt geschickt.
Per Livestream werden die Aufnahmen der Göltzschtalbrücke hinaus in die weite Welt geschickt.
Stefan Knoll kommt gerne zu diesem Aussichtspunkt. Allerdings ärgern ihn die Schäden, die andere Menschen anrichten.
Stefan Knoll kommt gerne zu diesem Aussichtspunkt. Allerdings ärgern ihn die Schäden, die andere Menschen anrichten.
Die Tischplatte aus Holz wurde mit Gewalt aus der Verankerung gerissen und angezündet. Foto:
Die Tischplatte aus Holz wurde mit Gewalt aus der Verankerung gerissen und angezündet.
Reichenbach
Vom Vogtland in die ganze Welt: Ein Live-Stream von der Göltzschtalbrücke
Von Silvia Kölbel
Stefan Knoll aus Netzschkau betreibt eine Webcam von seinem Haus aus, die Live-Bilder von der Göltztschtalbrück rund um die Uhr in Echtzeit in alle Welt überträgt. Was den Vogtländer antreibt.

Stefan Knoll aus Netzschkau ist beruflich viel im In- und Ausland unterwegs. Den Blick auf die Göltzschtalbrücke, den er so sehr liebt, sieht er eigentlich nur am Wochenende wenn er zuhause ist. Unterwegs versäumt er es nie, auf die Schönheit der Region hinzuweisen und berichtet immer wieder vom Wahrzeichen der Region, der Göltzschtalbrücke....
