Andreas Hoffmann startet mit dem Betrieb des Webradiosenders „Radio Neumark“.
Andreas Hoffmann startet mit dem Betrieb des Webradiosenders „Radio Neumark“. Bild: Caspar Leder
Reichenbach
Von der Lausitz ins Vogtland – „DJ Andreas“ startet Webradio in Neumark
Redakteur
Von Caspar Leder
Mit Hilfe eines Sendestudios über einer Bäckerei im Vogtland ging kürzlich ein Webradio auf Sendung. Was hat es mit dem Projekt „Radio Neumark“ auf sich?

Schon zu DDR-Zeiten spielte Andreas Hoffman alias „DJ Andreas“ Musik. Vor einigen Jahren hat er zudem das Radiomachen für sich entdeckt. Jetzt betreibt er mit „Radio Neumark“ im Vogtland ein Internetradio.
