Von DJs bis Tombola: Das bietet das 31. Bürgerfest in Reichenbach

Reichenbach
Das Helene-Fischer-Double Victoria, die Partyband OB Live und das Höhenfeuerwerk sind die Knüller. Das Familienfest steigt am 2. und 3. Oktober zum 31. Mal. Was dabei (fast) zu kurz kommt.
Reichenbach feiert. Der Slogan prangt auf einem Banner am Globus-Markt in Weischlitz. Ebenso an LED-Wänden in Oelsnitz und auf Aufstellern in Reichenbach. Am 2. und 3. Oktober ist es so weit: Das 31. Bürgerfest ruft in die Neuberinstadt. „50.000 Euro wird es kosten. Rund 26.000 Euro davon steuern Sponsoren bei. Die Bereitschaft der Wirtschaft...
