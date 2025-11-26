Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken rund um Reichenbach

Märchenumzug in Auerbach, Hofweihnacht im Alpaka-Home Brunn und auf dem Gut Neumark: Das Vogtland hat am ersten Adventswochenende für Weihnachtsmarkt-Fans bereits viel zu bieten. Eine Auswahl.

Lengenfeld: Der Lengenfelder Adventsmarkt erwartet von Freitag bis Sonntag Besucher. Die weihnachtliche Unterhaltung beginnt am Freitag, 19 Uhr, mit dem traditionellen Einläuten. Am Samstag öffnet der Adventsmarkt ab 14 Uhr. Kindertagesstätten, Grundschule und Oberschule gestalten das Programm, bevor gegen 16.30 Uhr die Pechtelgrüner...